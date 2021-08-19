新盤戰報｜Wetland Seasons Bay收逾一萬票　薈藍明賣109伙開放式

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 1期首輪銷售今日（19日）下午已截票，發展商公布，項目累收逾10,000個認購意向登記，若以首輪價單形式推售的302伙計，超額認購約32倍。

大手客最多限購5伙

發展商早前已公布銷售安排，項目將於本周六（21日）作首輸銷售，將有302伙以價單形式發售，另設48伙同日開始招標出售。首批302伙的折實售價介乎455萬至1124.7萬元，折實呎價由12,375元至18,850元。

銷售安排顯示，周六當日將設A節大手客時段，A組買家需至少購買兩伙、及不多於五伙單位，若A組買家只購買兩伙，其中一伙必需為發商指明的「優越單位」。至於B組一般買家則最多可買兩伙。

【Wetland Seasons Bay 1期連裝修示範單位】

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薈藍明盡推開放式戶 折實售456萬起

另外，宏安地產（1243）青衣新盤薈藍，將於明天（20日）進行次輪銷售，涉及4號至6號價單，合共109伙，一律為開放式單位，折實售價由456.3萬至544.3萬元，折實呎價由22,478元至26,295元。

項目於上周六（14日）首輪發售143伙，即日全數沽清，及後一連兩天加價加推，自首張價單自今項目已累積加價約5.4%。值得留意，薈藍之開放式單位全部已推出價單，並全數安排於明天發售。