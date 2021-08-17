天水圍Wetland Seasons Bay加推215伙　本周六首輪賣350伙

新地（0016）旗下天水圍Wetland Seasons Bay第1期，今日（17日）再加推3號價單，涉及215伙，折實平均呎價15,018元。新地副董事總經理雷霆表示，第3張價單涵蓋更多戶型，包括58伙特色戶，樓層及景觀較優勝，故此張價單價格較上一張高出6.5%，屬輕微加價。

新價單包括特色戶 折實呎價高見1.88萬

價單3號共涉215伙，實用面積由285至668平方呎，價單定價由471.68萬至1,178.62萬元，以最高17.5%折扣計算，單位折實售價介乎571.74萬元至972.36萬元。新價單更涵蓋部分特色單位，包括2B座10樓A3室，實用面積304平方呎，連238平方呎天台，折實售573.03萬元，折合呎價高見1.88萬元。

新地副董事總經理雷霆（左）表示，第3張價單涵蓋更多戶型，包含58伙特色戶。旁為胡致遠。

周六首輪發售350伙 入場455萬起

發展商今日亦公布銷售安排，將於已公布價單之583伙中，抽出302伙於本周六（21日）作首輪銷售。另外，推出48伙以招標形式出售，包括別墅WV6及WV9全部單位。首批302伙的折實售價介乎455萬至1124.7萬元，折實呎價由12,375至18,850元。

新地代理總經理胡致遠表示，Wetland Seasons Bay第1期302伙，涵蓋已公布3張價單中最平以及最貴的單位，預計項目今天會累收約6,500至7,000個認購登記，本周四截票。

Wetland Seasons Bay位於濕地公園路1號，第1期提供1,224伙，涉及6座分層住宅大廈，及10座分層別墅。預計關鍵日期為2022年6月30日，樓花期不足一年。

【Wetland Seasons Bay 連裝修示範單位】