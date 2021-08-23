中環街市今開放試業　首階段出租率達八成｜現場直撃

擁逾八十年歷史的中環街市，正式重新投入服務。由華懋集團夥市建局共同管理及營運的中環街市活化項目，經歷逾三年進行首階段復修及保育工作，今日（23日）開放試業。首階段出租率達八成，已有超過70間不同商戶進駐，30%屬於餐飲業。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興今日表示，項目引入Plug-to-operate的概念，以支持及鼓勵中小企及初創進駐，部分舖位以低於市價租出，包括在基本租金及分成上作調整。項目現時出租率八成，他期望今年底前可「百份百出租」。

中環街市現時大約三成商舖屬於食肆及餐飲。蔡宏興指，商舖租約期由六個月至兩年不等，會視乎商舖類別，提供彈性。

+ 9

蔡宏興：第二期工程預計明年初完成

蔡宏興續指，中環街市將分開兩期開放，除第一期，靠近恒生總行的第二期工程也預計明年年初完成，項目位處中環必經之路，每日經過人流約十萬多人，每個時段流量達3,000多人，料可帶來足夠客源。項目投資額逾5億元。

同場，市區重建局行政總監韋志成表示，中環街市有超過80年歷史，為劃時代建築物，他形容街市活化後「脫胎換骨」，不論在建築、設計風格及營運均實踐創新的理念，並開創「三新」元素，包括新舊交融的新建築文化、結合大數據的新營商策略，以及推動科創、藝術教育「STEAM」的新學習模式。

+ 22

保留13個特色街市檔口 租予本地老字號

中環街市早在1939年開始營運，於2003年結業，並在2009年宣布由市建局接手活化。經歷超過三年時間完成首階段的復修及保育工作，耗資超過5億元，並將項目的十年營運權批予華懋集團。

項目總樓面12.2萬平方呎，當中可供出租面積約5.65萬平方呎，零售樓面佔70%，餐飲則佔30%，將提供100多間零售及食肆，並保留13個特色街市檔口，出租予本地老字號。