中環街市活化項目周一啟用　保留原有特色　將加快推展第二期復修

市建局今年初宣布與華懋集團，共同營運及管理已復修完成的中環街市，為期10年。市建局行政總監韋志成今日（22日）發表網誌表示，過去5個月協助逾100間租戶處理裝修工程及領取牌照，首階段包括約八成的營運空間、面向皇后大道中及位處中庭的休憩空間，以及其他無障礙公共設施，將在明天起開放試業。他又稱，首階段開放試業後，將會加快推展第二期的復修工程，包括重新設計面向德輔道中的外牆新立面。



中環街市於1939年建成，屬三級歷史建築物。韋志成表示，活化後的中環街市，在保育層面會保留面向租庇利街及域多利皇后街的外牆立面、中庭、主樓梯、6組不同類型的攤檔及柱網結構風格，以最低程度的改動，將建築提升至符合現行消防等法規要求。

上海批盪重現

韋志成指，街市保留了13個街市檔口，如肉檔的肉枱；魚檔的儲水箱和魚缸；蔬果檔的售貨架等，希望市民可感受昔日的街市氛圍。他又稱，街市最具歷史價值和特色的主樓梯，將以傳統洗刷和打磨批盪的手法，重現它昔日傳統「上海批盪」工藝方式鋪設的面貌。

中環街市可與周邊活化項目及古蹟，組成「社區三角」及「文化三角」。（市建局圖片）

除了中環街市，中環亦有其他活化項目，韋志成指，中環街市可與周邊的項目組形成「社區三角」及「文化三角」，就此中環街市管理委員會將成立社區活動基金，計劃在未來5年，邀請不同文化團體及策展人合作，利用「雙三角」的不同場地，聯合舉行250場活動予不同人士參與，包括歷史展覽、城市速繪、導賞遊覽、攝影等。

韋志成強調，中環街市並非如一般商場著重消費，團隊亦撥出資源及推出措施，支持本地商戶和初創公司營運，例如為商戶提供基本裝修及傢俱，華懋又會統一為食肆申領牌照，降低商戶的開店成本；又會安排具豐富營商經驗的企業家，為初創品牌提供支援及指導。

韋志成表示，中環街市首階段包括約八成的營運空間將在明天起開放試業，之後將加快推展第二期的復修工程，希望中環街市全面開放後，公眾可細味歷史文化，亦可體驗中環街市古往今來的劃時代、創新精神。