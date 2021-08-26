啟德THE HENLEY III 首批81伙　折實均價28200元　入場625萬起

繼黃竹坑站2期揚海開價後，周內再有新盤開價。恒地（0012）旗下啟德THE HENLEY III 今日（16日）公布首批81伙價單，整批折實平均呎價28,200元，而折實最平售價由625.4萬元起，屬於開放式單位。

首批81伙涵蓋開放式至三房戶型，實用面積由238至778平方呎，折實售價由625.4萬至2,500萬元。當中，入場單位為3B座9樓E單位，實用面積238平方呎，以5%折扣優惠計，折實售625.38萬元，折實呎價26,276元。

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首批較GRANDE MONACO貴19%

參考同系THE HENLEY I 於今年4月推出，當時首批96伙，折實平均呎價26,448元。今期的折實平均呎價較第一期首批高6.6%。而第一期於今年5月加推的6號價單，折實平均呎價已升至28,668元。

再參考啟德其他的新盤，如跑道區的維港一號，今年6月首批推212伙，折實平均呎價22,977元，GRANDE MONACO今年2月首批推68伙，折實平均呎價23,795元，THE HENLEY III 首批較前述兩盤分別高23%及19%。

【交樓標準示範單位】

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發展商今日開放THE HENLEY III 示範單位予傳媒參觀。包括一伙交樓標準示範單位，以項目第3A座32樓C室為藍本，實用面積367平方呎，屬一房套連衣帽間戶型。

THE HENLEY III 位於啟德沐泰街，只有一座住宅大樓，分為A、B兩個分翼，樓層總數35層，合共提供404伙，包含開放式戶至三房戶型，實用面積由229至778平方呎，項目預計計關鍵日期為2022年4月30日。