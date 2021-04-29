啟德THE HENLEY I 首批96伙　折實均價2.64萬　一房入場749萬起

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-29 16:03

再有新盤開價，恒地（012）啟德THE HENLEY I 今日（29日）公布首張價單，涉及96伙，面積由299至889平方呎，包含一房至三房戶型，最平一伙折實售748.88萬元起，屬一房單位；而整批折實平均呎價26,448元，較同區今年初推售的MONACO貴17%。

參考價單，首批96伙的價單售價由788.3萬至2,917.6萬元，價單呎價由25,665元至35,901元，扣除最高5%優惠後，折實售價介乎748.88萬至2,771.72萬元，折實呎價24,382至34,106元。

恒地：開價克制 料最快下周開售

當中，一房戶佔79伙；兩房戶佔14伙；三房戶佔3伙。一房入場單位為低座D座1樓F室，299平方呎，價單定價788.3萬元，折實售748.885萬元，折實呎價為25,046元；呎價最低一伙為2座6樓H室，379平方呎，屬一房連衣帽間，價單定價972.7萬元，折實售924.065萬元，折實呎價為24,382元。首批未有包括開放式戶型。

恒地營業（一）部總經理林達民表示，開價相當克制，料最快下周開售，示範單位將於明日（30日）開放予公眾參觀及開始收票，料最快於本周六（5月1日）加推第2號價單，日內公布海景戶及頂層特色戶招標安排。

發展商今日開放兩伙交樓標準示範單位予傳媒參觀，以2座32樓C室及32樓G室為藍本搭建，面積分別為550及380平方呎，屬兩房及一房間隔。

折實均價較同區MONACO貴17%

參考同區新盤，會德豐地產今年首兩月推出的GRANDE MONACO及MONACO，首張價單分別涉68伙及80伙，折實平均呎價分別為23,795元及22,669元，THE HENLEY I 較之分別貴11%及17%；至於嘉華國際去年11月推出的嘉峯匯，首批涉208伙，折實平均呎價22,888元，THE HENLEY I 較之貴16%。

觀乎近兩星期內，多個新盤開價兼醞釀推售，由於各有優劣，開價差距頗大。若單以一房戶比較，黃竹坑站晉環最平一房折實1,146萬元起；旺角單幢盤ONE SOHO一房折實最平573萬元起。至於昨（28日）開價的旺角千望，最平一房單位為折實售價529.55萬元起。

↓THE HENLEY I 樓層平面圖↓

THE HENLEY I 由一座高座大樓及4座低座大樓組成，提供479伙，包含開放式至三房半，另設特色單位。關鍵日期為2022年4月30日。

海航手上購入 每呎樓面地價逾1.5萬

參考THE HENLEY 三個期數，位於啟德第1K區3號地盤，原由海航集團旗下公司香港國際建投於2016年11月以約88.37億元投得，當時每呎樓面地價約1.35萬元，高於市場估值上限。而鄰近的1L區3號項目地皮、即沐泰街8號，同樣由海航旗下公司以逾54億投得，每呎樓面地價約1.36萬元。

然而，至2018年恒地透過公司權益轉讓形式，從海航手上購入上述兩地，地價合共159.6億元，以可建樓面105.3萬平方呎計，THE HENLEY及沐泰街8號項目，平均每呎樓面地價逾1.5萬元。較同年會德豐地產從海航手上購入的啟德第1L區1號地皮（現為已開售的MONACO）每呎樓面地價約14,948元略貴。