黃竹坑站揚海首批120伙　折實均價30880元　一房入場1080萬起

由嘉里建設（0683）、信置（0083）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第二期揚海，今日（24日）公布首批120伙價單，折實平均呎價30,880元，較一期晉環的首批高4%，呎價計為歷來最貴鐵路盤，其中一房戶折實最平售1,080萬元起。

首批120伙包括一房至三房戶型，面積431至921平方呎，扣除最高20%折扣後，折實售價1,079.9萬至3,085.1萬元，折實呎價由28,295元至33,551元。

嘉里發展香港區總經理湯耀宗形容開價為「開心啟航價」，相信會吸引家庭換樓客及年輕才俊入市，料成交價會再創港島南新高，稍後有加價空間。

信置業營業部集團聯席董事田兆源指，揚海為黃竹坑站上蓋六期之中，最靠近深灣遊艇會的一期，享優質海景，故對是次開價有信心。

兩房最平1421萬起 三房逾2580萬

其中一房單位最平為2座（2A）10樓E單位，面積341平方呎，折實售價1,079.92萬元，折實呎價31,669元。兩房戶最平為1座（1B）6樓D室，面積481平方呎，折實售1,421.2萬元，折實呎價29,547元。至於三房戶最平為2座（2A）10樓B單位，面積842平方呎，折實售2,580.4萬元，折實呎價30,646元。

晉環首批均價29689元 揚海再高4%

參考港島南岸第一期晉環，今年4月公布首張價單，當時折實平均呎價為29,689元，一房入場價1,146萬元起。若以呎價計，為歷來開價最貴的鐵路住宅項目，然而，此紀錄現已被第二期揚海打破，並推高4%。

【揚海示範單位】

+ 11

揚海位於香葉道11號，由兩座分別24及29層高之住宅大樓組成，合共提供600伙，實用面積介乎320至1,901平方呎，涵蓋一房至四房合共9款不同戶型，主打兩、三房，預計關鍵日期為2023年8月。據知，發展商將提供最高七成備用一按貸款。項目示範單位今日起開放，有機會下周開賣。

而整個黃竹坑站上蓋「港島南岸」發展項目總面積約7.17公頃，分六期發展，由14座樓宇組成，提供最多5,200伙。所有期數經已招標售出，當中第一、二期已推出市場。另外，項目設一個樓面近51萬平方呎之大型商場，預計2023年落成，估計可配合首兩期住宅項目的入伙時間。