白石角嘉熙單日新增7宗撻大訂　發展商嘉華殺訂逾1085萬

再有新盤單日錄多宗撻訂，嘉華（0173）旗下、大埔白石角嘉熙，去年4月已交樓，業主亦已續入伙。項目入伙至今超過一年，惟今日連錄7宗撻大訂個案，涉及樓價合共7,236.4萬元，單位一律於2018年6月成交。

據成交紀錄冊顯示，7伙撻訂單位分布於項目第1、2、5、6、7及10座，單位實用面積由339平方呎至822平方呎，成交價介乎760.1萬至1468.4萬元，上述所有單位於8月27日記錄為終止交易。7伙買家均採用建築期備用二按付款計劃，終止交易後，買家料被沒收15%訂金，涉及114萬至220.26萬元，發展商合共殺訂1,085.46萬元。

本月第3宗同類事件

本月新盤市場多次出現新盤單日連錄多宗撻訂之事件，嘉熙已為本月第3宗同類事件，情況實屬罕見。本月另外兩宗同類事件，為新世界（0017）旗下之新盤瑧頤和瑧樺，分別單日錄得22宗及8宗撻訂，並隨即重推發售。

本月迄今錄得56宗撻訂個案（已扣除柏傲莊III及傲玟獲退訂個案），較上月增超過1倍，亦創近3個月新高。