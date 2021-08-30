8月新盤錄57宗撻訂　創近三個月新高　新世界「瑧」系獨佔31宗

8月份多個新盤接力登場，一手單月累計錄1,100多宗成交，惟交投量上升之際，撻訂個案亦隨之增加。8月截至29日止，新盤錄得57宗撻訂，較上月全月21宗（已扣除傲玟獲退訂之個案）按月大增1.7倍，創近三個月新高。而涉及殺訂金額約4,897萬元，較7月增加約154%。

撻大訂45宗 元朗瑧頤佔22宗

8月錄得的57宗撻訂中，佔45宗或79%屬於「撻大訂」，分布於10個新盤項目中。其中，新世界（0017）旗下三個單幢盤合共佔31宗，發展商殺訂逾1,428.7萬元。當中又以元朗瑧頤之撻訂宗數最多，佔22宗；何文田瑧樺及土瓜灣瑧尚分別佔8宗及1宗。然而，發展商隨即將單位重推並售出。

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皓畋買家料損失634萬訂金

除此之外，去年4月入伙的嘉華（0173）白石角嘉熙，亦連錄7宗撻大訂，涉及樓價合共7,236.4萬元，單位一律於2018年6月成交，終止交易日期全為今年8月27日，料發展商殺訂超過1,085萬元。

至於本月成交金額最大之撻訂個案，為嘉里（0683）旗下何文田皓畋，該10座中層B室，實用面實1,300平方呎。據成交紀錄冊顯示，單位於2019年6月24日以4,530萬元成交，及後於本月16日終止交易，買家料遭發展商殺訂14%，涉及約634.2萬元，殺訂金額為本月之最。

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撻細訂佔12宗 不乏熱賣新盤

此外，8月份錄得12宗撻細訂個案，包括本季推出、協成行旗下何文田芳菲，首輪推出10伙，單日沽出3伙，當中唯一成交價逾千萬元之5C室，於8月份遭買家撻訂，料發展商殺訂約50萬元。

即使熱賣新盤亦出現零星撻訂。由會德豐及信置（0083）等牽頭發展的長沙灣維港滙第1及第3期，本月分別錄兩宗撻細訂，包括1期第2座低層C室，實用面積784平方呎三房，成交價2,120.9萬元，發展商料殺訂約1,060萬元，為8月撻細訂個案中損失訂金最多之單位。

其他錄得撻訂之新盤，包括長實（1113）長沙灣愛海頌、路勁（1098）元朗山水盈、五礦地產（0230）油塘蔚藍東岸、及會德豐日山康城GRAND MARINI等。

柏傲莊 III、傲玟共錄21宗取消交易

若泛以「取消交易」計算，除上述57宗撻訂外，8月份約有21宗一手取消交易個案，由於買家可獲退訂及賠償，故不算為「撻訂」。其中，約20宗來自新世界大圍站柏傲莊 III，因項目需要拆卸重建，發展商承諾向受影響買家賠償，故選擇取消交易之買家可獲得退訂及額外賠償，項目上周五（27日）單日便新增6宗。至於餘下一宗個案則來自高銀（0530）主席潘蘇通私人持有的何文田傲玟，因交樓無期，月前發展商已宣布向取消交易買家退還訂金。