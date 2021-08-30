土瓜灣瑧尚撻訂貨賣貴3%　元朗尚悅‧嶺全盤售罄

8月新盤累錄57宗撻訂個案，剛過去周末兩天一手市場再錄兩伙撻訂，包括新世界（0017）旗下土瓜灣瑧尚，及恒地（0012）旗下元朗尚悅‧嶺，單位均於短時間內重新售出。

扣除折扣後 瑧尚一房撻訂貨賣貴3%

據成交紀錄冊顯示，瑧尚29樓B3室，實用面積300平方呎，於上周六（28日）以667.5萬元售出，呎價22,250元。單位原於8月24日終止交易，發展商公布撻訂時，同步更新價單，把上述單位的價單定價由原先744萬元，加價約8%至804.3萬元，過去周六重新推售。

參考資料，新買家採180天成交期付款，並享「New World CLUB」會員優惠、印花稅優惠等，合共獲17%折扣，最終成交價為667.5萬元，較原成交價高出約3%。

尚悅‧嶺原價重售撻訂貨尾 現全盤售罄

此外，據成交紀錄冊資料，元朗尚悅‧嶺1座28樓C室，於過去周日（29日）沽出，成交價約763.48萬元。單位屬連天台特色戶，實用面積370平方呎、連290平方呎天台，呎價20,635元。

單位原於本月7日售出，惟原買家及後撻訂，發展商殺訂約38萬元並以原價重推單位。值得留意，該伙單位屬尚悅‧嶺最後一伙可供出售之一手物業。換言之，尚悅‧嶺至今已全盤售罄。