天水圍Wetland Seasons Bay加推123伙　折實售448.5萬起

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay，昨（4日）第三輪銷售285伙，再度即日沽清。發展商今公布，再加推123個單位，折實售價448.5萬元起。

新加推的7號價單，涉及123伙，包括開放式至三房單位，及少量特色戶。單位實用面積271至557平方呎，價單定價由543.68萬至1,128.37萬元，扣除最高折扣17.5%計，折實售價448.54萬至930.91萬元，折實呎價由14,215元至19,180元。

整批折實平均呎價15,975元，較項目8月推出的首張價單245伙，折實均價13,698元高約16%。是次推出較多開放式單位，入場版為5B座1樓B7室，面積271平方呎開放式，折實售448.5萬元，折實呎價16,551元。

昨第三輪售285伙現場。

新地副董事總經理雷霆表示，是次加推單位較上一張價單加價約3%，加幅反映樓層、座向及景觀的因素，屬於原價加推，是次亦推出19伙優質特色戶。他又指，昨推出的價單單位，以及15伙招標戶均已全數沽清，大部分客源為向隅客。

下個新盤為元朗The YOHO Hub

參考數字，Wetland Seasons Bay自8月中開售，三輪銷售連同招標單位，合共沽逾900伙，佔全盤單位總數1,224伙的74%，套現逾60億元。雷霆指，集團下一個推售的新盤為元朗The YOHO Hub。

新地代理總經理胡致遠指，新加推單位最快下周末推售，大有可能會盡推餘下單位，涉逾250伙，當中逾200伙為價單單位。