黃竹坑站揚海首輪188伙　6小時全數沽清　大手客斥1.2億購四伙

嘉里（0683）與信置（0083）及港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸第2期揚海，今（4日）首輪以價單形式推售188伙，戶戶逾千萬，折實入場價為1,079.92萬元。項目截收3,750個認購登記，以首輪售188伙計算，超額認購近19倍。發展商早前表示，大手買家佔約30%。



【15：30】首批188伙全數沽清

市場消息指，截至下午約3時半許，揚海首批188伙已全數沽清，當中大手客佔75%。據市場數字，項目於A1組共購入81伙；A2組共購入60伙；B組客人共購入47伙。另市傳有老牌家族掃入7伙揚海單位，大部分為三房戶，該家族成員於今年5月份亦大手買入港島南岸第1期晉環多伙。

【13：45】傳暫沽出141伙

市場消息稱，揚海暫沽141伙，佔可供銷售單位75%。

【12：10】市場消息稱，揚海暫沽出97伙

【11：15】首兩個多小時，A1大手客時段暫沽出30伙

【11：00】美聯布少明：投資客佔一半

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行客人中約有30%為港島南岸第1期晉環之向隅客，另有約10%客人已購入晉環單位，投資客佔整體客人約50%。他預計揚海今日會「一Q清袋」。

另外，中原亦表示，大手時段有兩組客購入四伙，其中最一組買家購入三間三房套房單位及一間兩房單位，斥資約1.2億元。

【10：00】中原：買家出席率達七成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日（4日）三個新盤開售，揚海A1組場面熱鬧，中原買家出席率達七成，由於相關組別買家需購入3個或以上單位，全屬實力買家，估計他們在低息環境下選擇置業保值。

他指，今日出席的其中一位大手買家，有意選購兩間三房及一間一房單位，料值約8,000萬元。是次發展商提供156伙予大手買家，陳永傑估計，相關單位於A1組時已經沽清。

揚海位於香葉道11號，預計關鍵日期為2023年8月。項目由兩座分別24及29層高之住宅大樓組成，合共提供600伙，實用面積介乎320至1,901平方呎，涵蓋一房至四房合共9款不同戶型，主打兩、三房。