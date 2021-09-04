三盤對壘｜天水圍Wetland Seasons Bay 第三輪售285伙　全數沽清

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 1期今日（4日）展開第三輪銷售，以價單形式推售285伙，涵蓋開放式至三房戶型，折實售價由430.16萬至1025.43萬元，折實呎價由13,405元至18,932元，項目日前收逾5,000票，超額認購16倍。



【19：00】285伙全數沽清

截至下午約6時30分，285伙全數沽清，如連同首兩輪售出的602伙，項目在過去兩周共售出887伙，佔全盤1,224伙的72%。

【17：50】截至下午約5時，項目暫沽273伙

【16：30】截至下午約4時，項目暫沽235伙

【15：25】截至下午約2時，項目暫沽197伙

【13：25】截至下午約1時20分，項目暫沽138伙

【13：00】截至下午約1時，項目暫沽114伙

【12：00】截至中午約12時，暫沽出約72伙

Wetland Seasons Bay 位於濕地公園路1號，第1期合共提供1,224伙，涉及6座分層住宅大廈，及10座分層別墅。預計關鍵日期為2022年6月30日，樓花期不足一年。