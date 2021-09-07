揚海招標沽11伙　呎價高見6萬　嘉里購入其中3伙收租

嘉里（0683）與信置（0083）及港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸第2期揚海，昨（6日）招標售出11伙，戶戶造價逾半億元，合共套現約7.16億元。
據成交紀錄冊顯示，上述標售出的11伙，實用面積由1,299至1,420平方呎，成交價介乎5,388.9萬至8,520萬元，呎價由41,485元至60,000元。
當中，成交金額最高的一伙為揚海1B座29樓A室，實用面積1,420平方呎，屬四房兩套連儲物房間隔，以8,520萬元售出，成交呎價達6萬元，成交價及呎價均創香港仔及鴨脷洲分層戶新高。
嘉里湯耀宗：3伙留作長線收租
值得留意，11伙招標成交中，有3伙的買家為「賣方的有關連人士」，包括上述作價8,520萬元之1B座29樓A室、第1座29樓A室及1B座21樓A室。
嘉里發展香港區總經理湯耀宗今（7日）出席活動時指，上述招標售出的3伙，買家為嘉里母公司，集團計畫把單位留作長線收租投資之用。
揚海早前首輪銷售200伙，其中188伙以價單形式銷售，即日沽清，其餘12伙招標出售。據成交紀錄冊顯示，至今已有11伙招標售出，即項目累售出199伙。
天水圍呎價再破2萬
另外，新地（0016）天水圍 Wetland Seasons Bay 1期再錄新高成交。項目昨（6日）以招標形式連售5伙別墅單位，成交價介乎1,109.8萬至1,868.5萬元，呎價由13,960元至20,715元。
據成交紀錄冊顯示，別墅WV7的3樓B室，實用面積902平方呎、連216平方呎平台，以1,868.5萬元成交，成交呎價20,715元，再創項目造價新高紀錄。
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