美聯：核心區吉舖按年減一成　飲食業頻擴充　半年淨增長100間

商舖租金顯著回落，加上疫情緩和，食肆堂食限制放寬，飲食業頻擴充，本港主要購物區空置率見回落。據美聯工商舖資料研究部數字，今年7月至8月份，五大主要購物區合共錄得2,456間飲食業商戶，較半年前淨增加100間，為表現最突出的行業。街舖空置率因而下跌，當中核心區吉舖減少逾一成至824間。

美聯工商舖行政總裁（工商舖）盧展豪表示，是次統計涵蓋222條街道、合共10,165間街舖，四大核心區（銅鑼灣、中環、尖沙咀及旺角）佔7,536間，數據主要反映政府消費券派發前夕至初期的舖市情況，即今年7月至8月。統計顯示，四大核心區共錄824間吉舖，按年減少120間，較今年初減少43間，空置率為10.9%。

食肆疫下擴張 空置率回落

同期，飲食業積極擴充，美聯工商舖資料研究部分析員陳浩璋指，五大購物區最新共錄得2,456間飲食業商戶，較今年1月至2月淨增長100間，屬表現最佳的行業，單計四大核心區亦錄87間淨增長。而食肆通多於「食街」、「酒吧街」等地段擴充，如中環士丹頓街淨增加6間飲食業商戶。

他解釋，餐飲業大幅擴充，主要受到租金大幅回落及疫情緩和放寬堂食帶動，而中港封關下，外出用餐成本地居民消閒活動之一，令飲食業生意得以回升。

旺角區尚有241間吉舖

不過，旺角區空置率卻由年初的6.6%微升至最新6.9%，最新錄得241間吉舖，陳浩璋指，主要因該區錄得多間短租店結業，該區的飲食業商戶淨增長數目也較其他區為低。

至於旅遊相關行業表現未見明顯改善，衣服、藥物及化妝品等行業商戶數目持續下跌，珠寶鐘錶類別的商戶，跌幅顯著減少。另外，五大購物區散貨場數目最新錄得67間，較今年初的59間略增。而口罩店數目增長顯著收縮，最新只錄得35間。

左起為梁國文、盧展豪及陳浩璋。

美聯旺舖董事梁國文預料，內地與香港全面通關之前，民生消費仍會是租務主力之一。而時裝、化妝品及藥房的租務活動，相信要通關明朗化後才有改善。

他預期，未來半年主要購物區街舖空置率會繼續回落，四核心區料由現時的10.9%，略為下跌至明年初的9.5%至10.5%，元朗則跌至明年初的3.5%至4.5%。

他又提到，散貨場需求料持續，因臨近年底部分售賣農曆新年商品（如利是封店）的散貨場需要租舖，預計明年初整體短租戶數目仍然會保持平穩。