夜蒲聖地｜中環蘭桂坊巨舖月租16萬　較高峰插水近七成

受疫情影響，過往為夜蒲聖地的中環蘭桂坊出現舖位租金大插水的個案。由五礦地產（0230）持有的區內雲咸街近5,000平方呎巨舖，新近以每月約16萬元租出予一家食肆，較6年前高峰期大幅插水接近七成。

據土地註冊處資料，上述舖位為中環雲咸街29號東方有色大廈LKF 29地下及一樓舖位，於8月23日以每月16萬元租出，新租戶為BROOKLYN YAKUZA LIMITED，料為食肆，租約期由2021年8月底至2024年8月底。該舖位面積合共4,611平方呎，是次成交呎租約35元。

高峰期月租51萬

上址原由另一食肆租戶以每月約28.5萬元承租，租約期由2019年7月中至2024年7月中，不過該店提早遷出，即新租金較舊租大幅回落43.8%。此外，該舖位2015年高峰期月租曾高達51萬元，呎租約111元，新租金較當時已累積大幅回落35萬元或68.6%。

中環雲咸街29號東方有色大廈LKF 29地下及一樓舖位。（網上相片）

全幢大廈1996年落成 五礦地產持有

翻查資料，東方有色大廈LKF 29於1996年落成，全幢由五礦地產（0230）持有，上述地下及一樓舖位最初以每月約27.3萬元租出，而在2001年經濟環境轉差時仍維持約28萬元，隨後在2002年租約改為底租16萬元，連分成可達17萬元。反映是次租金已創該舖歷年來新低。

租金下滑幅度明顯

據五礦地產2020年年報資料，該公司指出，年內零售及餐飲行業不但未從社會事件引發的負面影響中恢復過來，更受到新冠疫情的進一步打擊。因疫情關係，旅客訪港人數大減，市民減少外出，學生長期停課，政府和不少企業不時實施在家工作安排，故陸續有零售商和食肆關閉部分店舖，包括蘭桂坊及尖沙咀在內的地區出租率跌至近年新低，新簽訂之租金下滑幅度亦相當明顯。

前翠華中環旗艦店空置14個月 獲譚仔三哥米線45萬承租兩層

事實上，蘭桂坊一帶的舖位租金水平已明顯下滑，如原由翠華餐廳租用22年的中環威靈頓街17至19號香港工商大廈地庫﹑地下﹑閣樓及1樓，合共面積8,160平方呎，在2020年3月決定不續租，撤出蘭桂坊。該舖位高峰期月租高達230萬元，但在2017年已降至130萬元。

而該威靈頓街舖位在今年5月份，終獲譚仔國際承接，以每月約45萬元租用地下及地庫兩層，開設譚仔三哥米線。

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