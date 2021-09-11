耀才葉茂林5.25億購波斯富街一籃子舖　三個月斥逾9億買「磚頭」

耀才證券（1428）主席葉茂林再度大手入市，葉氏及相關人士新近斥資5.25億元買入銅鑼灣波斯富街本德大廈一籃子舖位。若連同早前買入的同區怡和街舖位及渣甸山豪宅，葉氏在過去三個月已累計豪花9.35億元買入「磗頭」

據土地註冊處資料，上述大額舖位成交個案為波斯富街21至27號本德大廈地下A、B、C及D舖，連同1及2樓，在8月10號以5.25億元賣出。新買家為力準有限公司（Standard Powerful Co., Limited），其公司董事為陳鳳嫦（CHAN, FUNG SHEUNG）及增強有限公司（SPEED UP LIMITED）。至於增強有限公司的公司董事包括陳鳳嫦，以及葉茂林（YIP, MOW LUM）。葉茂林為耀才證券主席。

葉茂林前後斥億元買舖與豪宅

翻查資料，葉茂林近月連環大手入市，先在6月份斥資2.1億元買入銅鑼灣怡和街46至54號麥當奴大廈地下A號及F號地舖及地庫全層。舖位面積約7,566平方呎，呎價約27,756元。

隨後又在7月份以逾2.056億元買入渣甸山豪宅白建時道47號皇第中層A室，單位實用面積2,848平方呎，採三房間隔，成交呎價72,196元。

波斯富街舖位原屬「大坑舖王」

上述波斯富街物業原由資深投資者周炳權或相關人士持有。周炳權為老牌建築商周勝記置業第二代話事人，在大坑擁有逾30個舖位、住宅物業以至全幢物業，享有「大坑舖王」之稱。

該批物業面積合共約13,800平方呎，早前曾以約6億元放售。該物業地下A號舖連一樓及二樓共11,600平方呎，在零售高峰期2014年曾由豐澤電器承租，月租約92萬元，隨後在2018年獲本地連鎖服裝店包浩斯（0483）以每月約30萬元短租。

而在2019年9月該舖位由夾公仔店「娃娃星球」取代，以每月約48萬元承租作旗艦店，加租高達60%，該舖位更成為全港面積最大的夾公仔店。