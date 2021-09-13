紅磡曼翹推盡餘下67伙價單　入場435.6萬　或周內推售全盤130伙

桂洪集團旗下紅磡新盤曼翹，上周先後推出兩張價單，合共63伙。發展商今日（13日）再公布價單3號，涉67伙，整批折實平均呎價24,819元，較上一張價單的折實均價22,433元高約10%。連同新一批67伙，曼翹累計已推出130伙，即項目全數單位。

仲量聯行香港項目策略及顧問部資深董事李遠峰指，由於是次價單涵蓋特色單位、中高層至高層單位，因此撇除景觀、樓層及特色單位等因素，較上一張價單輕微加價約2%。

價單第3號涵蓋32伙開放式單位、31伙一房標準單位及4個伙特色單位，實用面積由186至334平方呎，以最高折扣18%計算，整批67伙折實價由435.6萬至908.2萬元，折實呎價由22,860元至28,016元。

入場單位為15樓C室，實用面積186平方呎，屬開放式戶型，折實售435.6萬元，折實呎價23,419元；最低呎價單位為19樓F室，實用面積192平方呎，同為開放式戶型，折實售438.9萬元，折實呎價22,860元。

【開放式示範單位】

+ 3

【一房示範單位】

+ 2

最快周內推售全數130伙

桂洪集團董事凌俊偉表示，曼翹自上周正式登場後，截至今午6時正，累收逾3,300個認購登記，料於本周內推出全數130個單位發售。

曼翹位於紅磡馬頭圍道及佛光街交界，合共提供130伙，僅提供開放式及一房戶型。項目關鍵日期2022年6月30日。項目上周四（9日）公布首批價單，涉50伙，折實平均呎價19,648元，最平的開放式單位入場價331.8萬元。