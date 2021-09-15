鰂魚涌THE HOLBORN周日首輪賣128伙　僅包括開放式及一房戶

恒地（0012）旗下鰂魚涌新盤THE HOLBORN，已先後公布兩張價單，共涉及156伙，發展商今日（15日）上載銷售安排，將抽出其中128伙於本周日（19日）作首輪銷售。

恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，THE HOLBORN 將推出128伙於本周日發售，當中包括103伙一房單位及25伙開放式單位，當中124伙折實售價不多於800萬元。

首輪128伙，實用面積由220至260平方呎，價單訂價由617.9萬至854.7萬元，價單呎價由26,924元至33,518元。若以120天即供付款方法提供6%折扣計算，折實售價由580.8萬至803.4萬元，折實呎價介乎25,309元至31,507元。

市場消息指，截至周二（14日）傍晚，項目累收750個認購登記，若以首輪售128伙計算，暫超購認購約4.8倍。據項目銷售安排1號，項目將於本周六（18日）下午二時截票，首輪不設大手時段。

THE HOLBORN位於港島東筲箕灣道1號，共提供420伙，涵蓋開放式至三房戶型，主打開放式及一房單位。項目位處港鐵太古站與西灣河站之間，步行前往兩個地鐵站，分別需時約5及3分鐘。預計關鍵日期為2023年4月30日。