鰂魚涌THE HOLBORN首批88伙　入場費596萬　折實全數低於800萬

恒地（0012）旗下鰂魚涌新盤THE HOLBORN，今日（9日）公布首批價單，涉及88伙，全數單位折實售價低於800萬元，整批單位折實均價28,888元。首批單位中，最平的入場單位折實售價595.866萬元，而最低折實呎價為25,309元。

恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝表示，THE HOLBORN開價參考系內港島東新盤近日成交價，首張價單有約4%折讓。首批單位以中、低層單位為主。

據價單資料，該盤首批88伙包括開放式戶及一房戶，價單售價633.9萬至851萬元，呎價26,924至32,922元，扣除最高6%折扣，折實595.866萬至799.94萬元，折實呎價25,309至30,946元。

THE HOLBORN首批88伙折實均價28,888元，高於近期周邊二手屋苑的平均呎價。如大型屋苑嘉亨灣的呎價為26,204元，而逸濤灣的呎價為25,259元。而同為單幢樓盤、但主打逾千呎大單位的MOUNT PARKER RESIDENCES，近月平均呎價23,622元。

下午開放示範單位 周六收票

對於桂洪集團紅磡新盤曼翹同日開價，韓家輝表示THE HOLBORN位於港島東，區域及客源均不同，不擔心有競爭。項目將於今日下午起開放示範單位予公眾參觀，周六（11日）開始收票。

THE HOLBORN位於筲箕灣道1號，共提供420伙，涵蓋開放式至三房戶型，其中，標準一房單位佔約57%，開放式單位佔約34%。項目位置處於港鐵太古站與西灣河站之間，步行前往兩個地鐵站，分別需時約5及3分鐘。預計關鍵日期為2023年4月30日。

↓↓一房連裝修、經改動示範單位↓↓

↓↓兩房交樓標準示範單位↓↓