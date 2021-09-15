戴德梁行：首三季住宅成交量創9年新高　料Q4樓市進入整固期

戴德梁行香港估價及顧問服務部董事黎劍明表示，今年首九個月整體物業買賣合約數字估計77,369宗，按年升27%；期內，住宅物業成交宗數57,956宗，創2012年後同期新高。

根據該行資料，樓市交投量於7月份突破萬宗，見10,157宗，8月份略為回落至8,104宗，該行預料9月份亦會相對下降至7,400宗，今年首三季度約有25,661宗，按季下降9%。當中，住宅物業成交宗數按季下降19%至17,825宗。

戴德梁行董事、香港研究部主管陳健指，由於平價盤陸續被市場消化，買家亦抱觀望態度，成交放緩；而且暑假期間未見大盤，故第三季樓市交投量略有回落。

戴德梁行指，樓市交投量於7月突破萬宗，8月份略為回落至8,104宗，料9月會再下降至7,400宗。

至於整體住宅物業價格由年初至今已上漲4.3%，短時間有望超越2019年5月的高峰，其中沙田第一城平均樓價在第三季按季上升2.1%，已創歷史高位；豪宅則稍有回落，要視乎通關情況才可有望追落後。

此外，該行預料，本港經濟數據持續復甦、疫苗接種率上升的情況下，樓價第四季仍會穩健向上，約有3%的上升空間。而全年整體升幅則維持8%至10%。

戴德梁行指，今年首九個月住宅物業成交宗數57,956宗，創2012年後同期新高。

Q4將踏入整固期 料潛在一手供應約8900個

該行認為，樓市經過一輪熾熱成交後需要時間整固，重新再累積新一輪購買力，相信Q4成交量將持續平穩發展，預計將有約8,900個潛在一手供應，如屆時一手樓盤的銷售反應理想，對往後樓價發展將會有指導作用。

被問到香港特區政府「來港易」計劃今日起實施，對未來樓市有否幫助，戴德梁行香港研究部主管陳健珩認為，邊境通關或多或少對樓市有一定的刺激作用。不過，他補充指，本港於首三季也有乾性需求，尤其上車盤也能跑贏大市，可見本地的購買力亦充足。