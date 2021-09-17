PARK YOHO MILANO 兩房特色戶錄撻訂　發展商料殺訂87.1萬元

一手市場持續錄得撻訂個案，新地（0016）旗下元朗峻巒發展項目第2C期PARK YOHO MILANO 一伙低層兩房平台特色戶新近遭撻訂，發展商料殺訂87.1萬元。

據成交紀錄冊，PARK YOHO MILANO第36A座1樓C室，實用面積469平方呎，為兩房間隔連平台特色戶，於今年4月以871萬元成交，買家採360天成交期。不過，單位於9月16日更新為終止交易，料買家遭發展商沒收10%訂金，涉及約87.1萬元。

PARK YOHO MILANO位於錦田北青山公路潭尾段18號，項目已屆現樓，合共提供538伙，涵蓋開放式至三房戶型。

另外，新世界（0017）大圍站柏傲莊III 亦新增一宗取消交易個案，涉及第1B座28樓B室，實用面積772平方呎。據成交紀錄冊，單位於6月以1,696.5萬元成交，新近於9月15日取消交易，料買家可獲賠償約34.9萬元。自該項目宣布拆卸重建以來，累計錄得40宗取消交易個案，其中本月迄今新增16宗。