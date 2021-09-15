維港滙 III 連錄兩宗撻訂　同屬一房細戶　料殺訂逾106萬

新盤市場接連錄得撻訂，由會德豐地產及信置（0083）等牽頭發展的西南九龍長沙灣維港滙 III 新錄兩宗撻細訂個案，料發展商合共殺訂106.8萬元。

據成交紀錄冊顯示，維港滙 III 第2座15樓C室及第1B座20樓B室，新近顯示為「簽訂臨時買賣合約後交易未有進展」，料買家已撻訂離場。

資料顯示，第2座15樓C單位，實用面積449平方呎，屬一房間隔，於上月底以1,235.22萬元成交，現撻訂料損失5%訂金，即涉約61.76萬元；另一伙為第1B座20樓B單位，同屬一房，實用面積315平方呎，則於9月初以901.86萬元成交，現撻訂料遭發展商沒收5%訂金，涉約45萬元。上述兩伙的買家同樣是採建築期付款。

連同上述個案，維港滙 III於9月累錄3宗撻訂，合共涉及樓價3,372.3萬元，累積殺訂逾168.6萬元。維港滙位於荔盈街6號，分三期發展，合共提供1,437伙，預計關鍵日期為2022年6月至8月。