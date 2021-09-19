8月港島甲廈空置率終止三連升　按月回落0.23個百分點

據中原（工商舖）統計，8月份港島區整體甲廈空置率錄得約9.79%，較7月份回落0.23個百分點，暫緩過去多個月的升勢。

中原（工商舖）寫字樓部區域營業董事蔡德寶指，寫字樓市場與經濟環境息息相關，國內企業更是不可或缺的租、買來源。雖然就全面恢復通關仍未有具體時間表，但港府9月陸續推出「回港易」及「來港易」計劃，預計有助增加本港與內地的經濟交流，料計劃利好港島甲廈市場，空置情況有望繼續改善。

資料顯示，港島區甲級商廈空置率自今年5月起，連升三個月，7月份升至約10.02%，直至8月份升勢遏止，甲廈空置率錄得約9.79%，按月回落0.23個百分點，重回今年5月約9.72%水平。

核心一線區中，以金鐘區錄得較明顯改善，由7月份約9.41%，下降0.62個百分點至最新約8.79%，對比去年同期則輕微遞增0.28個百分點；至於中環區見穩定，8月份甲廈空置率錄約7.29%，按月相若。

另外，上環8月份甲廈空置率為9.41%，按月減少0.97個百分點；銅鑼灣空置率有遞減，最新錄約11.14%，按月跌幅0.22個百分點。灣仔則為統計的五區中，唯一按月空置量錄得升幅的區域，8月份該區空置率為13.14%，升幅較7月份高出0.19個百分點。