黃竹坑站揚海新增兩宗一房撻訂　料遭殺訂120萬

嘉里（0683）與信置（0083）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第2期揚海，過去周六（18日）第三輪銷售單日僅沽約50%單位，銷情略放緩，項目新近再錄兩宗撻訂，涉及為2B座兩伙一房單位，共涉樓價約2,391.1萬元，料發展商合共殺訂約119.5萬元。

月初至今累錄5宗撻訂

據成交紀錄冊顯示，第2B座10樓F室，實用面積343平方呎，於9月11日以1,174.7萬元成交，買家採建築期成交，單位新近顯示為「簽訂臨時買賣合約後交易未有進展」，估計買家撻細訂離場，料損失5%訂金，涉約58.7萬元；另第2B座37樓F室，實用面積同為343平方呎，於9月12日以1,216.4萬元成交，買家採180天成交期，同樣顯示為交易未有進展，料遭發展商沒收5%訂金，涉及約60.8萬元。

揚海已先後展開三輪銷售，累計售出450伙，套現約100億元。自9月初開售至今累計錄5宗撻訂，涉及樓價共7,242.8萬元。