黃竹坑揚海次輪賣188伙　單日沽185伙　大手客1.05億掃4伙

嘉里（0683）與信置（0083）及港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸第2期揚海，上周首輪銷售沽清後，今日（11日）次輪推售188伙，全部以價單形式銷售，整批折實平均呎價為34,708元，折實入場費1,070萬元起，分四組進行銷售。其中，S組及A1組別準買家約在上午10時開始正式認購。

【19:30】發展商﹕短期內加推

截至約下午3時半，約五個半小時，揚海沽逾180伙，佔單位總數逾九成半，大單位繼續受追捧，三房及首度以價單形式推出的四房單位率先沽清。嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，將於短期內加推單位應市。

左一及二分別為信置田兆源及嘉里湯耀宗。

【17:45】傳出揚海已出184伙

據市場消息指，截至下午5時45分，揚海已售出184伙，僅餘4個一房戶未沽出。

【16:25】傳揚海暫沽出176伙

據市場消息指，揚海次輪暫售出176伙，當中三房單位已沽清。

【14:32】傳揚海已售出158伙

據市場消息指，截至下午2時半，項目售出約158伙。

【12:18】陳永傑﹕大手買家斥1.06億購四伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，有大手買家購入四個單位，以即供價計，總值約1.055億元，他又表示，中原出席買家中投資客佔六至七成。大手組別反應熱烈，料今日可沽清全數推售單位。

陳永傑續指，上周末一手錄得560多伙成交，預料本週末可錄得400伙，料連續兩個週末錄得超過400伙成交，9月全月一手可錄得約2,000宗成交，屬今年5月以來最旺。而9月至今一手錄得790多宗成交，較上月同期上升五倍。

中原陳永傑表示，有大手買家購入揚海四個單位，以即供價計總值約1.055億元。

【11:24】A1組已售出31伙

據市場消息指出，截至11:24分左右，揚海A1組大手客時後，暫售出31伙。

今日次輪銷售188伙，一房折實入場費1,070萬元起，分為四輪進行，且發展商罕有地設S組，推售組連鄰單位組合，每組單位由一伙三房戶及一伙四房戶組成，「單位組合」折實售價由9,670.1萬起至1.056億元。最終發展商收票逾3,600張，超購17倍。