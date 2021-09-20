長實上月收購青衣聯合船塢　傳擬建「新黃埔花園」　涉逾萬伙

長和（0001）在8月6日收購太古（0019）旗下香港聯合船塢50%權益，完成收購後，長和將全資擁有聯合船塢公司及用地。有報道指，長和或把聯合船塢所在的青衣地皮，改劃為住宅項目，複製成另一個「黃埔花園」，預計可以提供多達約一萬伙。就上述報道，長和發言人表示不作任何評論。

長和發言人：不作任何評論

聯合船塢位於青衣島的西北部，於1972年由黃埔船塢與太古船塢及機器有限公司合併而成，鄰近葵涌貨櫃碼頭及香港國際機場兩個香港貨物進出口通道。聯合船塢及其附屬公司專注輪機工程﹑港口打撈和拖船及相關服務，以及機電工程服務。

聯合船塢佔地約108萬平方呎，若以地積比率5倍發展，可建樓面面積約540萬平方呎。假設項目每個單位面積約500平方呎，估計可以提供超過一萬伙，規模相等於本港藍籌屋苑之一的紅磡黃埔花園。

聯合船塢佔地108萬呎

事實上，黃埔花園前身為黃埔船塢，又稱九龍船塢，自1863年開始營運，為當時亞洲最大規模的船塢之一。該船塢營運至1971年後遷至青衣島繼續運作。

而長和創辦人李嘉誠在1970年代取得黃埔船塢股權後，長和前身和黃於1984年與政府簽署換地條款，在原址改建成大型住宅項目黃埔花園，合共涉88座，提供約10,285伙。

香港聯合船塢位處於青衣島茜草灣之西北，面對馬灣海峽，鄰近青衣蜆殼油庫及青衣西北交匯處。（網上圖片）

張翹楚：船塢改建住宅有利現金流

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，船塢用地作為興建房屋屬常見情況，過去在黃埔及太古也有同樣情況。他又指，近年船塢面對航運成本貴、貨運量減少的情況，生意難做，若把相關用地用作「起樓」，相信有利企業現金流，同時令企業擁有更多優質資產。

他又表示，若項目落實興建逾一萬伙，對欠缺土地供應的本地市場屬好消息，料起正面作用。