離上會死線最後七天　恆大‧珺瓏灣 II 逾百名買家棄用發展商一按

內房中國恒大（3333）的債務危機愈演愈烈，旗下香港兩個新盤的交樓及按揭問題亦備受關注。其中，恒大旗下的財務公司創盈，原為屯門恆大‧珺瓏灣的買家「包按」提供高成數按揭，惟6月突要求買家轉其向他銀行、或另一間財務公司「歐力士」上會。及至7月再傳有銀行拒收恒大新盤的樓花按揭申請。

事件擾攘多月，距離上會死線尚餘不足十天，據成交紀錄冊顯示，恆大‧珺瓏灣 II 近四個月已有逾100名買家放棄採用發展商的90%一按，而其他買家的上會情況、發展商的後續安排等仍然是個謎。

要求買家轉換財務公司承造按揭

恒大在港的兩個新盤，分別為屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣1、2期，及長沙灣恆大‧睿峰。兩盤同樣於2019年開售，至今累沽出近200伙。恒大原本透過旗下財務公司創盈，為其買家提供樓價90%一按計劃。惟今年6月中，有指發展商去信要求買家轉至其他銀行、或更改另一家財務公司「歐力士」上會，並提供額外現金補償。

同月，恒大開始傳出財困消息，及至7月份有傳多家銀行拒收恒大在港新盤的樓花按揭申請。當中，尚未交樓的恆大‧珺瓏灣2期及恆大‧睿峰，其買家如選用即供付款，需短時間內上會，可謂首當其衝。至於已交樓的恆大‧珺瓏灣1期，以及採用建築期付款的買家則不受影響。

事件發酵至今約三個多月，恆大‧珺瓏灣2期的交樓日期也由原定的8月13日延至9月17日，據了解，部分買家上周已陸續收到通知可以收樓。至於恆大‧睿峰的交樓日期則為10月31日。

逾100名買家改為「不使用按揭」

然而，資料顯示，為數不少的恆大‧珺瓏灣買家原來已更改樓價付款方式。據成交紀錄冊顯示，由6月傳出財困消息至今（由6月1日至9月23日計），恆大‧珺瓏灣2期已有約103個單位的買家放棄使用發展商按揭，由於不使用按揭可額外折扣優惠，故更改付款方式後實際成交金額反而「平左」。

例如恆大‧珺瓏灣5座一個單位（如下圖），原本於今年3月12日採用建築期付款入市，並選用90%一按安排，樓價為413.8萬元，惟今年9月2日已改為「不使用按揭」，並可獲2%折扣，故樓價現改為400.5萬元。

離死線七天 發展商未公布任何安排

隨著恆大‧珺瓏灣的上會死線為今年9月30日，即尚餘不足十日，發展商一直未有公布後續安排，故除非有充足的資金可「一炮過」付清樓價，不然，受影響的業主只能盡快尋求銀行或歐力士上會，若然申請仍然不獲批，業主或只可選擇撻訂離場。

至於買家能否選擇取消交易，取回訂金？即使成功轉向銀行或其他財務公司上會，買家何時可取得發展商的相關現金補償？相關問題至今未有任何口頭或文件公布。

至於另一項目恆大‧睿峰，關鍵日期為10月31日，發展商原提供的按揭計劃需在收樓前60天申請，即現在已需要申請。惟據知，發展商同樣拒受理申請，至於項目是否能如關鍵日期交樓，亦是未知之數。