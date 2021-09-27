柏傲莊 III 增3宗取消交易　首錄招標單位買家離場　料獲賠76萬

新世界（0017）大圍站上蓋柏傲莊 III 新增3宗取消交易個案，並首次錄得招標售出之單位遭取消交易，上述3伙涉及樓價合共約6,638.9萬元。

據成交紀錄冊顯示，該3伙單位分別於9月24日記錄為取消交易，其中包括第8A座43樓A室，實用面積1,210平方呎，屬四房兩套連多用室。單位今年6月25日以招標形式售出，成交價3,704.8萬元，呎價3.06萬元，屬首宗招摽單位取消交易個案，料買家獲賠償約76.31萬元。

另外兩伙取消交易單位，包括第1B座47樓A室，實用面積765平方呎，於6月12日以1,819.6萬元成交；及第8A座47樓F室，實用面積473平方呎，同樣於6月12日成交，作價1,114.5萬元，上述兩伙的買家料分別可獲約37.5萬及約23萬元賠償。

柏傲莊 III 因牆身底座混凝土未達要求，於今年7月初宣布拆卸重建，發展商已表示會賠償受影響買家，故上述選擇取消交易買家，可獲退訂賠息及獲額外賠償金。自項目宣布拆卸重建以來，累錄48宗取消交易，涉及樓價逾8.29億元。