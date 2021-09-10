柏傲莊 III 新增一宗取消交易　累計31宗同類個案

新世界（0017）大圍站上蓋柏傲莊 III 新增一宗取消交易個案，涉及樓價約1,845.2萬元。項目自7月8日宣布拆卸重建後，迄今累錄31宗取消交易個案。

據成交紀錄冊顯示，項目8A座39樓B室，實用面積697平方呎，於9月8日更新為取消交易。單位於今年6月20日以1,845.2萬元成交，據發展商早前公布之賠償方案，上述單位買家取消交易後獲約38萬元之賠償金。

「建期轉即供」累計58宗

除取消交易個案外，自柏傲莊 III 宣布重建以來出現不少更改支付方式的個案。9月迄今累計新增13宗，整個項目則累錄58宗同類個案。本月新增之「建期轉即供」個案中，由建築期付款為420天成交期佔多數，相關單位成交金額由755萬至2,766萬元，涉及賠償金額合共逾1,425萬元。