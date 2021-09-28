火炭星凱·堤岸最快周內開價　首批至少267伙　涵蓋一房至三房

中洲置業旗下火炭站大型新盤星凱‧堤岸，醞釀推售。中洲置業營銷策劃總監楊聰永今日（28日）指，現階段積極處理樓書，預計48小時內公布，有機會本周開放示範單位予傳媒參觀，以及最快本周開價，首批將包含一至三房戶型，期望做到包羅萬有。

48小時內公布樓書

若以全盤單位總數1,335伙計，預計首批至少涉267伙。楊聰永指，項目昨單日累收逾千宗查詢，當中40%客源來自新界區，而香港及九龍區則各佔30%。楊聰永又認為，現時樓市平穩發展，屬健康現象，預計樓價至年底仍然會有微升。

12萬平方呎會所 分四大園區

另外，集團今日介紹星凱·堤岸的會所設施，會所佔地約12萬平方呎，分為4大園區，合共提供逾100項設施。當中，包括設有1.5萬平方呎的園林、24小時健身室、多功能室內運動場、戶內外游泳池，以及約有6,800平方呎的兒童樂園及寵物公園，迎合不同年齡層需要。

中洲置業項目發展總監鄧耿民指，會所主打包括太陽能照明、城市農莊等等的環保健康概念。同時推出無觸式拍卡系統，以及全屋苑覆蓋5G通訊網絡等等的智能生活環境。

鄰近港鐵火炭站的星凱·堤岸，合共提供1,335個單位，實用面積由330至950平方呎，主打一房至三房戶，當中一房約佔30%、兩房約佔35%、三房約佔30%，其餘為特式單位。