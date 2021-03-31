中洲置業火炭新盤命名星凱‧堤岸　涉1335伙　一房最細330呎起

撰文： 彭樂程 最後更新日期： 2021-03-31 15:48

中洲置業旗下港鐵火炭站旁的坳背灣街大型住宅項目，命名為星凱‧堤岸，英文名字為The ARLES。星凱‧堤岸位於坳背灣街1號，由4幢住宅大樓組成，設有住客會所及購物商場，提供約1,335單位，戶型以一房至三房為主，並有少量特色單位。

火炭項目總投資額逾100億

中洲置業行政總裁陳志興表示，星凱‧堤岸將「創新·科技·藝術」元素融入發展項目，項目總投資金額超過100億元。他續指，未來將會有國際幼稚園於樓盤附近落成，詳細資訊發展商將稍後提供。

另外，中洲置業另一個位於港島東大坑道的豪宅項目，正在規劃中，集團會在市場上物色優質地皮作發展用途。

星凱‧堤岸提供1335伙 兩房戶佔34%

資料顯示，星凱‧堤岸主打兩房戶，佔項目單位數目約34%，實用面積約460至580平方呎。而一房戶及三房戶分別佔項目單位數目約28%，一房戶面積約330至390平方呎，而三房戶面積約670至950平方呎。至於餘下約10%單位則為特色戶，包括開放式單位及四房戶等，面積詳情有待公布。

項目鄰近火炭地鐵站，基座設有非住宅項目包括約10萬平方呎購物商場，星凱‧堤岸將成為火炭13年來大型住宅發展項目。