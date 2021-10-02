9月新盤累錄36宗撻訂　按月少36%　撻大訂佔三分之一

發展商9月積極推盤，9月首周末更出現三大新盤對壘情況，單日近600伙新盤供應，成交增多，但撻訂數字反而有減少，據《香港01》記者統計，9月份一手住宅市場錄得36宗撻訂個案，按月減少21宗或約36%，涉及殺訂金約2,555萬元，較8月份減少約47%。而撻訂個案中，佔18宗或一半為當月的成交。

Wetland Seasons Bay單月錄9宗撻訂

多個於9月推售之新盤均錄撻訂個案，當中新地（0016）旗下天水圍Wetland Seasons Bay 第1期錄得9宗撻訂，共涉樓價5,509萬元，發展商合共殺訂275.6萬元。

其他錄得撻訂之9月新盤，還包括嘉里（0683）牽頭發展之黃竹坑揚海（5宗）、恒地（0012）旗下啟德THE HENLEY III（3宗）及鰂魚涌THE HOLBORN（1宗）。其中，揚海於9月先後舉行3輪大型銷售，累沽出約450伙，月內錄得5宗撻訂，佔比1%，涉及樓價7,242.8萬元，相關買家一律遭沒收5%訂金，涉及訂金總額約362.1萬元。

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單月12宗撻大訂 長實愛海頌佔3宗

此外，9月份錄得12宗撻大訂個案，較8月45宗大減約74%，分別來自8個住宅項目。其中，長實（1113）旗下長沙灣愛海頌錄得3宗，涉及2,777.6萬元，3名買家均遭發商沒收15%訂金，涉及共416.6萬元訂金。

另合景泰富（1813）及龍湖（0960）合作發展之啟德尚．珒溋，及新地（0016）旗下屯門御半山分別錄得兩宗撻大訂。其中，尚．珒溋1座20樓C單位，實用面積760平方呎，於去年4月以2,488.6萬元售出，今年9月初終止交易，買家料遭發商沒收10%訂金，涉及248.9萬元，屬本月遭殺訂金額最多之單位。

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柏傲莊 III 9月錄25宗「取消交易」

而需拆卸重建之大圍站柏傲莊 III ，持續錄得取消交易個案，9月累錄24宗。由於發展商將為選選取消交易之買家退還訂金及提供額外賠償，故相關個案不計入撻訂數字。另外，會德豐旗下、位於筲箕灣的ISLAND RESIDENCE錄得一宗取消交易個案，買家為賣方相關人士，料未有損失任何訂金，故亦不計入撻訂個案。