「BALL后」薛芷倫1773萬買黃竹坑揚海　啃辣招稅15%

黃竹坑站鐵路上蓋新盤，吸引城中名人富豪入市。由嘉里（0683）與信置（0083）及港鐵（0066）合作的港島南岸第2期揚海，其中2B座一個中層單位，獲有「BALL后」之稱的名媛薛芷倫斥資逾1,773萬元買入。是次薛芷倫入市需繳付樓價15%的雙倍印花稅（DSD）。

據土地註冊處資料，上述成交個案為揚海2B座中層E室，在9月10日以1,773.04萬元易手，新買家為薛安儷（SIEH LOUVAINE FANNY）。薛安儷為名媛薛芷倫的原名，她的前夫為大生地產發展主席及行政總裁馬清偉，其兒子則為主理精品酒店集團Yulan Group的創辦人兼行政總裁馬桂烽（Justin）。

該成交單位實用面積553平方呎，採兩房間隔，成交呎價約32,061元。是次薛芷倫以個人名義買入上述單位，繳付265.96萬元稅款，佔樓價15%，反映她本身在港已持有其他物業，需繳付雙倍印花稅（DSD）。

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