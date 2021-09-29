拆局｜私樓供應1.4萬伙超標　補地價項目佔60%　過度依賴發展商？

政府新一季（10月至12月）賣地計劃將提供多達7,110伙，令第一至三季度（4月至12月）推出的私人住宅供應量大增至14,430伙，高於全年目標1.29萬伙10%。不過，若然細分各個土地來源，首三季政府住宅官地僅約1,390伙，佔期內私樓供應量僅約9.6%，同期私人發展及重建補地價項目卻有多達約8,770伙，佔整體多達60%，反映私樓供應量相當依賴大型發展商。

有測量師預計，住宅官地供應不足的問題將會持續，而未來兩至三年料仍要依賴港鐵、市建局，以及私人發展及重建補地價項目。

官地連續兩季僅200多伙 佔比不足10%

新一季度賣地計劃中，住宅官地只有兩幅，涉及僅210伙，第二季度（7月至9月）的住宅官地也只有200伙，即已經連續兩個季度只推「二百多伙」，情況屬過去多年少見。合計首三季數字，住宅官地提供的伙數也只有約1,390伙，佔整體不足一成。

就此，黃偉綸也承認政府官地有所減少，但幸好同時間其他土地供應來源明顯增加，如市建局今年已提供高達逾3,000伙，數字創下新高紀錄。

發展局局長黃偉綸（余俊亮攝）

補地價項目6150伙 新地十四鄉最矚目

而取代政府官地成為私人住宅供應主力來源的並非「一鐵一局」，而是私人發展及重建補地價項目，單是新一季（10月至12月）便有多達6,150伙，單季涉及12個項目，當中最大型、最具規模為新地（0014）旗下的西貢十四鄉項目，涉及超過4,000伙。

合計首三季數字，私人發展及重建補地價項目合共已提供約8,770伙，成為私人住宅供應的重心。至於一鐵一局（港鐵及市建局），本財年首三季合計提供約3,880伙，也佔整體供應接近30%，遠高於住宅官地數字。

測量師：料政府以「新思維」加大私樓供應

對於住宅官地連續兩季處於低水平，華坊諮詢評估資深董事梁沛泓認為，賣地表中暫時只餘下規模較細小的地皮，相信短期內也難有驚喜。他預料，政府會以「新思維」應對房屋供應問題，如透過放寬「強拍條例」以增加市建局重建速度、積極研究於新界收地等，而私人發展及重建補地價項目料會繼續成為重心。

此外，仲量聯行估價部資深董事區建強表示，政府過去兩季提供的住宅官地，分別僅200伙及210伙，反映政府土地供應不足的問題持續，只能倚重鐵路及市建局等來源，料有關情況於未來兩至三年將持續，影響往後的住宅供應。

另外，萊坊董事兼大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指，第四季度（明年1月至3月）的官地供應，取決於屯門青山公路大欖段地皮能否推出，他預計，該地落成後可提供1,600至1800個單位，然而長遠供應仍然不足。