調查：近八成準「新香港人」擬買港樓　24%受訪者願繳BSD重稅

近年新香港人成為支撐本港樓市的一大需求動力。據美聯移民顧問最新調查顯示，目前未有香港永久居民身份的客戶中，約24%願意支付買家印花稅（BSD）去買樓；至於即將擁有香港永久居民身份的「新香港人」，目前有意投資買港樓的比例高達約78%。

美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷今（5日）表示，公司於9月27日至30日透過微信及微信群組訪問旗下尚未成為，以及即將成為「新香港人」的內地客戶，合共獲得約280個回覆。結果發現，當被問及「如閣下未有香港永久居民身份，現時會否考慮買樓」時，有24%受訪者表示會考慮於現階段買入香港物業，代表即使未獲得香港永久性居民身份，仍願意考慮額外繳付高達30%的印花稅入市。

另一方面，當被問及「如閣下已經擁有香港永久居民身份，現時會否考慮買樓」時，高達78%的受訪準「新香港人」表示，現階段會考慮在香港投資買樓，可見他們看好香港樓市前景。

美聯物業住宅部行政總裁布少明（左）及美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷。

鄭天殷又表示，根據《資本投資者入境計劃》（CIES）申請數字、獲批數字及待處理數字去分析，於2022至2028年或有多達3.67萬人獲得香港永久居民身份，相信未來數年將是「新香港人」購買力爆發的高峰。

假設當中僅約33%成功滿足居住條件，可轉換成為香港永久居民，按比例計算即約12,142人，附以今次美聯移民調查數據，約78%的「新香港人」有意於香港買樓的比例，即當中大約9,471人有意購入香港物業。若以2020年全港私樓落成量約20,888個單位推算，其潛在購買力或足以消化約45%全港一年私樓落成量。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，綜合土地註冊處數據，以今年首八個月計算，內地買家（以買家姓名拼音辨別）佔個人買家於香港一手私宅註冊量比率錄約13.2%，較去年同期約9.9%回升約3.3個百分點，比率創四年同期新高，超越未封關前、2019年首八個月約11.2%。