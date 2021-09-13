日出康城LP6首宗二手　內地客未曾入住　待SSD期滿即沽速賺三成

將軍澳日出康城LP6 錄得首宗二手成交，該單位自年初收樓後，一直丟空至今，原業主趁額外印花稅（SSD）三年期限一屆滿，即以920萬元沽出單位。

上述為LP6第2座中層G室，實用面積500平方呎，屬兩房間隔，望內園景，新近以920萬元易手，呎價18,400元。美聯物業高級分區營業經理林振聲表示，原業主9月初以950萬元放盤，獲外區上車客洽購，議價後減價30萬至以920萬元易手。

【LP6 成交單位直擊】

+ 2

資料顯示，原業主於2018年9月以約702萬元一手購入單位，SSD期限剛滿，現沽貨帳面獲利218萬元，物業期內升值31%。據了解，業主為內地人，今年初收樓後未曾入住，亦未有出租單位，故單位內櫳仍保持發展商交樓的狀態。

日出康城LP6 自2018年起以樓花形式銷售，今年初才陸續交樓，雖已過三年SSD，但屋苑實際樓齡不足一年，故是次新買家購入單位與一手貨無異。

林振聲又指，LP6現有大約109個二手放盤，當中約有20%連租約出售，現入場單位叫價608萬元起，為實用面積317平方呎一房單位。