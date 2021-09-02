單位直撃｜內地豪客9.8萬租住半億白石角天池屋　與明星為鄰

今年暑假租賃旺季，不少內地學生轉投白石角一帶的新晉屋苑租樓，貪其租盤供應量多，且樓齡新、可即租即住。除學生客外，區內新近亦錄得一宗大額租務成交，月租近10萬元，據知由內地豪客承租。

所指的是天賦海灣6座「天池屋」，實用面積2,298平方呎，四房間隔，連逾3,250平方呎的天台及泳池，新近以9.8萬元租出，呎租約43元。據知，新租客為內地人士。

上述天池屋於今年1月份才以5,280萬元成交，呎價2.3萬元，賣家帳面需蝕約1,500萬元，單位八年半間帳面貶值約兩成。若以上述成交租金計，現單位業主擁租金回報約2.2厘。

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天賦海灣屬白石角的新晉豪宅，大部分單位外望開揚吐露港海景，位置自成一隅，吸引入少明星藝人聚居，如王祖藍夫婦於2015年以1.14億元，買入天賦海灣第四期逸瓏灣 II 頂層特色戶，呎價達40,684元，創當時屋苑新高。王祖藍夫婦及後再以3,706.9萬買入同屋苑另一個低層連花園單位。

另外，藝人陳小春於2011年亦斥約2,900萬元買入天賦海灣第一期的高層四房戶，其妻應采兒及後再斥700多萬元入市逸瓏灣 II 一個細單位。而屋苑其他業主還有黎瑞恩、胡杏兒等。