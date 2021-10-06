施政報告︱挾北部都會區概念　長實、泛海洪水橋新盤料年內推售

新一份《施政報告》提出發展北部都會區，佔地達3萬公頃，料成為香港未來20年城市建設和人口增長最活躍的地區。參考部分大型發展商早已在相關範圍內「插旗」，個別住宅項目更正部署展開推售，共涉逾1,300伙。

如長實（1113）洪水橋洪元路2號新盤#LYOS，今年2月份申請預售樓花，預計短期內獲批。長實高級營業經理楊桂玲表示，#LYOS 正待批預計樓花同意書，一旦批出相關文件隨即推出市場。#LYOS提供341伙，戶型包括開放式至三房戶，預計關鍵日期為2023年9月30日。早前市場已估計，該盤有機會在今年下半年推售。

此外，泛海國際（0129）旗下洪水橋田心路、洪元路及洪安里住宅發展項目，於去年底以逾21.28億元完成補地價程序，預計在今年內推售。該項目總樓面面積約52萬平方呎，每呎樓面補地價約4,080元，涉及單位逾1,000伙，為泛海國際在港歷來最大型住宅項目。

區內半新盤二手呎價1.3萬至1.5萬

除上述兩個即將推出的洪水橋新盤外，不少發展商早已進駐該區，如2015年底入伙的百利保（0617）洪水橋尚築，9月份的平均成交呎價約1.5萬元。

新世界（0017）過去數年亦在洪水橋一帶推出住宅項目，如2013年入伙的溱林，屬分層及洋房混合式發展項目，提供40座、合共236伙，近月二手成交呎價約1.38萬元。同系在2012年入伙的同區柏巒，提供64座、合共174個單位，近月二手成交呎價約1.31萬元。

北部都會區佔地300平方公里

施政報告公布的北部都會區，涉及元朗區和北區兩個地方行政區，佔地面積約300平方公里（或3萬公頃），包括天水圍、元朗及粉嶺／上水等已發展成熟的新市鎮及其相鄰鄉郊地區，並有六個處於不同規劃及建設階段的新發展區和發展樞紐，包括古洞北／粉嶺北、洪水橋／厦村、元朗南、新田／落馬洲、文錦渡和新界北新市鎮。