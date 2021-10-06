施政報告｜北部都會區將成「雙刃刀」　海量供應長遠難估樓價升跌

政府發表新一份《施政報告》，土地房屋供應有多個發展新方向，其中最矚目為建設北部都會區，發展完成後將提供逾90萬伙住宅、容納約250萬人居住。有測量師認為，北部都會區提供海量住宅供應，同時為周邊創造大量工作機會及發展，對樓價而言屬「雙刃刀」，樓價升跌難料。另外，紀惠集團行政總裁湯文亮則認為，新發展區計劃如同打通土地供應的任督二脈，相信只要吸引大量優才來港，樓價自然會有承接。

重心往北移 海量供應難估樓價升跌

對於《施政報告》全新規劃方向，華坊諮詢評估資深董事梁沛泓認為，新公布的北部都會區發展大計，規模龐大，反映政府對北部發展有決心、有大願景。然而，他認為上述計劃始終屬長遠規劃，料短期不會構成樓價波動，但看得見未來香港的重心將會往北移，料新界西、北的住宅樓價將面對兩項重大因素，包括海量住宅供應，以及周邊擁有大量工作機會及發展，認為上述情況將會是一把「雙刃刀」，很難預計長遠樓價是升是跌。

2021施政報告北部都會區（01研數所製圖）

北部都會區如欠良好定位 淪為數碼港、中藥港

至於泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚則指，北部都會區提供的住宅伙數很進取，不過分布位置較為分散，政府應考慮該區未來的基建交通能否負荷相關人口。他又認為，政府擬把北部都會區打造為CBD3，他建議這類高新科技區須有良好定位，否則只會淪為數碼港、中藥港等未能成功的計劃。

此外，張翹楚又認為，北部都會區計劃打造為國際創新科技中心，但該區並未如深圳般擁有虎門、江門、中山等生產後盾，直指「最後都係返大陸生產，（北部都會區）冇優勢。」因此張翹楚建議，該新發展區可以針對生物科技等範疇作為主力發展。

戴德梁行：撥出部份住宅作「人才公寓」

戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻認為，北部都會區可將北區過往較零散的發展整合為一個長期、整體的發展規劃，並融合居住、產業及就業元素。

不過，如何吸引人才將是一個重要考量，陶汝鴻建議可從房屋供應入手，將日後90多萬的總住宅單位數目，撥出部份作為「人才公寓」之用，並向產業人才提供租金或購買折扣，吸引各產業專才，相信有助拉動相關產業，令北部都會有更長遠、健全及持續發展。

樓價長期不合理高企 難吸引優才

對於新一份《施政報告》，紀惠集團行政總裁湯文亮則認為，土地供應好像打通了任督二脈一樣，突然間有大量供應，而明日大嶼計劃只作為輔導。他認為，政府這個做法就是要配合一件事，估計中央政府會將香港打造成為全面性國際金融中心、創科中心，有不少金融、創科優才會申請來港，如果沒有大量土地供應，樓價長期處於不合理高位，很難吸引優才長駐香港。

至於樓價方面，他認為並不是供應少而有利樓價，而是吸引大量優才來港，有足夠需求量，樓價自然會有承接。就近日有調查發現有八成新香港人打算買樓，湯氏估計，此數據被低估，認為每一個來港而又住滿七年的優才，在財力方面不成問題，他們應該會在港買樓，甚至會長留香港，做個真正香港人。