施政報告後　用家跨區斥685萬購洪水橋錦珊園三房

新一份《施政報告》提出發展「北部都會區」，並以港深西部鐵路連接洪水橋／厦村至深圳前海，有外區用家看好洪水橋一帶前景，在《施政報告》發表後，入市洪水橋單幢盤錦珊園。

上述成交為錦珊園高層C室，實用面積651平方呎，屬於三房兩廁間隔，昨（6日）以685萬元成交，呎價10,522元。中原地產分行經理李美賢表示，原業主叫價700萬元，經議價後減價15萬元成交，仍屬貼市價。

據了解，買家屬外區用家，睇樓約一個月，見《施政報告》倡議大力發展新界北及洪水橋一帶，即拍板入市。資料顯示，原業主於2018年9月以600萬元買入單位，持貨剛滿三年，現帳面獲利85萬元或14%。

李美賢指出，《施政報告》發表後，洪水橋一帶業主叫價轉趨硬淨，議價空間縮減至最多僅1%，個別業主更提價放盤，加幅約2%至3%。她預計，短期區內叫價有機會升近10%。目前，洪水橋一帶主要大型屋苑有尚城，現時兩房或以上的大單位放盤約有10個，兩房入場叫價620萬元起。