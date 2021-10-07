福臨門「五哥」中半山豪宅淪銀主盤1.03億易手

中半山錄得一宗大額銀主盤成交個案。原由灣仔福臨門酒家第二代成員「五哥」徐沛鈞持有的區內嘉富麗苑豪宅單位，早前淪為銀主盤，新近以約1.03億元沽出。

市場消息透露，上述成交為嘉富麗苑1座中層A室，為銀主盤，以約1.03億元賣出，單位實用面積2,348平方呎，四房間隔，呎價約43,867元。單位早前銀主叫價約1.1億元。

翻查資料，上述單位由福臨門酒家「五哥」徐沛鈞（CHUI PUI KUN）持有，徐沛鈞早於1993年以1,530.8萬元買入上址，即持貨約二十八年，是次易手帳面升值約8,769萬元或約5.7倍。

今年4月遭入稟追討 淪為銀主盤

上述豪宅單位在2019年6月至2021年7月，曾四度向銀行及財務機構承做按揭，當中包括東亞銀行及黑馬資本中國，其中一筆貸款高達2,250萬元。

據了解，徐沛鈞今年4月被黑馬資本中國有限公司入稟追討按揭貸款，最終徐沛鈞被頒令須在14日內清空上述物業，再交予原告公司，意味物業當時已淪為銀主盤。