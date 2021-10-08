城規申請｜新世界牛潭尾地擬建4幢分層住宅　涉1980伙

新一份《施政報告》計劃建設北部都會區，打造可容納約250萬人居住的新發展區，而大型發展商也早着先機，近月已就旗下相關地區用地，向城規會申建涉及近120萬平方呎的大型屋苑項目。

據城規會資料，新世界（0017）就元朗牛潭尾丈量約份第105約多個地段和毗連政府土地，申請興建4幢不多於35層高的分層住宅大廈，提供1,980伙。

上述地皮地盤面積約239,977平方呎，當中政府土地佔30,667平方呎，地皮原屬住宅(丙類)用途，擬修訂為住宅（乙類），並以地積比率不多於5倍發展，落成後住宅樓面多達1,199,885平方呎，涉及1,980伙，平均每伙面積約613平方呎。

每伙平均面積613呎

項目擬建的4幢分層住宅，高度不多於主水平基準上123.3米，同時不多於35層，另設3層地庫及1層轉換層。該個屋苑提供914個車位，私家車位佔856個。

值得留意，上述申請地點鄰近米埔、米埔新村、米埔鷺鳥林，同時貼近新田公路。該用地周邊屋苑包括碧豪苑、加州豪園等。

申請人公司董事包括新世界高層

上述牛潭尾發展申請由Melody Gain Limited及Clanville Developments Limited提出。據公司註冊處資料，該兩間公司的董事部分人士為新世界的高級管理層，包括新世界發展執行董事薛南海及集團副首席財務總監劉富强。

申請人指出，政府於2019年就新田/落馬洲發展樞紐展開研究，該樞紐初步涵蓋總面積約320公頃的土地，並提供約3.1萬伙，料容納8.4萬名居民。

申請人又認為，方案完全配合政府推行的房屋政策，能在較短時間內提供房屋供應及釋放牛潭尾發展潛力，另發展方案不會妨礙新田/ 落馬洲發展樞紐的發展計劃，同時能支持鐵路的策略性規劃及新田站的發展。