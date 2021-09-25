乘北環線發展　米埔錦壆路地皮申建3090伙　樓面逾141萬呎

政府致力發展新界一帶地區，有財團趁勢就旗下一幅鄰近未來落成的北環線牛潭尾站住宅用地，申請發展為一個多達3,090伙的大型住宅項目。

據城規會資料，上述申請地點為元朗米埔錦壆路一幅鄰近濕地保護區及錦綉花園的住宅用地，向該會申請發展多達3,090個住宅單位，以及100個安老院舍床位的大型住宅項目。

地盤面積約70.71萬呎

上述地盤面積約707,100平方呎，當中政府土地佔95,048平方呎，地皮現時規劃為住宅(丁類)，申請人擬把地皮改劃為住宅（丙類），並擬以地積比率約2倍發展14幢樓高3層至23層、高15.3米至79.9米的住宅大廈，提供3,090伙，落成後住宅總樓面面積約141.42萬平方呎。

至於非住宅部分涉及6幢樓高1至3層的物業，相關樓面約35,360平方呎。該大型住宅項目將提供597個車位。

地皮鄰近北環線牛潭尾站

申請人指出，上述申請地點已經閒置了幾十年，浪費珍貴的土地資源，但即使按照目前住宅（丁類）地帶作低密度發展，有關發展亦只會成為現時元朗市向北較為無序的都市擴展內的插入式發展。

此外，申請人又指出，上述申請地點距離元朗新市鎮約5公里，但鄰近十年後落成的的北環線牛潭尾站，距離僅約860米。預計通達性的改善為該區帶來發展潛力，該區未來的發展可由過往極為佔地的「花園式洋房」發展模式，改為於合適地點作密度稍高的發展，以提供中、小型單位，令住房組合更多元化，成為地方上的活動樞紐。

申請地點曾獲批建71幢洋房

另翻查資料，上述申請地點在2005年曾獲批建71幢洋房，即新發展方案較16年前的舊方案，伙數高出約42倍。