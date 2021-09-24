長實錦田地申修訂　擬改為混合式發展　單位增65%至330伙

市傳中央發指示予本港發展商，請其配合增加本地房屋供應之際，長實（1113）新近就旗下元朗錦田北農地申請修定發展方案，擬將地皮改為混合式發展，並增加住宅物業伙數。

據城規會文件顯示，上述地皮位於元朗錦田錦泰路丈量約份第109約地段第2206號，即錦田繞道及錦泰路交界，佔地約17.2萬平方呎。發展商現申請修定發展方案，改作混合式發展，擬建2幢7層高住宅大廈及87間2至3層高洋房，合共提供330伙，較早前獲批申請之200伙增加65%，總樓面面積約13.76萬平方呎，發展地積比率為0.8倍。

長實指，改劃能夠在短時間內展開工程，以應付急切的房屋需求，而擬議住宅發展與大綱圖中「住宅（戊類）1」地帶所訂定的規劃意向及發展限制相符。

翻查資料，長實早在2016年向城規會申請發展，當時申請作純洋房發展，涉107幢，並獲批准其申請。長實及後因應市場對細單位的需求，在2018年提出放棄洋房發展，計劃改建7幢4層高住宅大廈，提供200個分層住宅，亦獲城規會批准其規劃。