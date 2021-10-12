貿發局1.85億沽山頂兩伙豪宅　半世紀升值446倍

香港法定機構之一的香港貿易發展局（下稱貿發局），上月中以合共1.853億元沽出山頂環翠園兩個單位，持貨半世紀，帳面大幅升值約446倍。兩單位新買家為新世界（0017）創辦人鄭裕彤的孫兒鄭志謙或相關人士。

據土地註冊處資料，上述成交為山頂環翠園A座中層單位，及低一層的單位，在9月16日分別以9,300萬及9,230萬元易手，新買家分別為鄭志謙（CHENG CHI HIM）及何慧中（HO JOYCE WAI CHUNG）。鄭志謙為已故新世界創辦人鄭裕彤的孫兒，而何慧中為鄭志謙的妻子。

上述兩單位的實用面積同為2,612平方呎，即成交呎價約35,605及35,337元。資料顯示，新買家買入上述兩個單位，分別支付約395.2萬及約392.2萬元稅款，佔樓價約4.25%，即以首置名義入市。

環翠園位於山頂僑福道4至18號，設4座、提供79伙，實用面積992至4,885平方呎。（網上圖片）

1970年斥62萬買入三伙 平均每伙20.7萬

至於上述兩個單位的原業主為HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL，即為香港貿易發展局。據了解，貿發局在1970年斥資約62.16萬元購入環翠園三伙，面積相同，每伙附設一個車位，即平均每伙的購入價約20.72萬元。

若以兩伙最新成交價合共約1.853億元計算，上述兩伙在過去五十一年間帳面升值約446倍。

貿發局年內兩度沽貨 套逾2.8億

事實上，貿發局今年初也有沽售豪宅物業，如1月份以9,600萬元沽出東半山黃泥涌峽道2D號怡園一個高層連天台單位，實用面積2,547平方呎，四房間隔，成交呎價高達37,691元。貿發局持貨五十四年，帳面勁賺639倍。

貿發局今年內已兩度沽貨，涉及三項豪宅單位，合共套現逾2.81億元。

貿發局9600萬沽東半山怡園高層 持貨逾半世紀升值639倍