一太：第三季豪宅租金表現參差　法國家庭客增　鍾情南區、清水灣

第一太平戴維斯發表2021年第三季香港住宅租賃市場報告，報告指，豪宅租賃市場表現參差，港島租金按季上升1%，九龍及新界區租金則分別微跌0.1%及0.8%。

港島豪宅供應緊絀 利好租金走勢

港島各區租金在第三季均錄得溫和升幅，升幅最大的分區依次為南區（1.4%）、跑馬地／渣甸山（1.2%）及薄扶林（0.9%）。報告指，金融、保險、地產、專業及商業服務行業的失業率在8月下跌至3.7%、屬一年低位，加上港島豪宅市場供應有限，特別是月租7萬元及位於中半山的單位。

至於九龍及新界區所有分區市場的租金均輕微下跌，唯獨何文田／九龍塘（上升0.8%）及沙田／大埔（上升0.2%）。而愉景灣租金則錄最大跌幅，按季下跌2.2%。第一太平戴維斯亞太區研究及顧問諮詢部區域主管盛世民指，新界區的租金走勢持續疲弱，加上學位供應增加，意味學年結束後離港人數增加，新抵港家庭數量減少。

抵港法國家庭大增 鍾情南區及清水灣

第一太平戴維斯資深董事及香港住宅服務部主管金蔓莉表示，我們發現部分租客有升級需要，少數新抵港人士在隔離結束後尋找住宿單位。年輕單身行政人員或沒有小孩的夫婦成為本季的租賃需求主力。

近期抵港的法國家庭大幅增加，其租金預算為每月6萬至10萬元。

報告又指，國際學校毗鄰地區的需求下降，然而，報告發現，最近抵港的法國家庭大幅增加，他們一般從事金融業，租金預算為每月6萬至10萬元，偏好南區或清水灣／西貢，因與法國學校所在的渣甸山、跑馬地及將軍澳較接近。

聯排別墅供應有限 吸內地租客

此外，聯排別墅租金的按季升幅由本年第二季的0.9%增至第三季的1.1%，季內數宗租賃成交的租金約為每月15萬元至20萬元，大部分租客為內地客。

服務式住宅市場方面，九龍區的日本租客需求增加，其租金預算為每月4萬至5萬元。而服務式住宅租金在上個季度靠穩，本季整體租金上升0.4%，其中酒店式單位的租金輕微下跌0.5%，住宅式單位租金則微升1.9%。