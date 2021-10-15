藝人顧紀筠1.6億沽中半山嘉慧園　持貨10年大賺8000萬

繼前香港特首董建華斥資1.6億元買入中半山嘉慧園後，該傳統豪宅屋苑再錄矚目成交個案。由藝人顧紀筠等持有的嘉慧園高層戶，新近以1.6億元賣出，持貨逾10年，帳面勁升1倍或8,000萬元。

據土地註冊處資料，上述成交個案為嘉慧園C座高層單位，在9月29日以1.6億元連車位沽出。該單位實用面積3,335平方呎，成交呎價約47,976元。該單位原業主為寶輝顧問有限公司（Global Faith Consultants Limited），其公司董事包括CHAN, SZE WAI及KU, KEI KWAN PRISCILLA。後者料為電視主持人、演員顧紀筠，前者則料為顧紀筠的丈夫陳仕煒。

2011年購入價8000萬

顧紀筠透過上述公司在2011年3月份以8,000萬元買入該嘉慧園單位，是次持貨逾10年後易手，帳面升值約1倍或8,000萬元。

至於單位新買家為洪若甄（HUNG YEUK YAN RENEE），與資產管理集團惠理集團的高級投資董事名字相同。新買家是次支付樓價4.25%的印花稅，即涉約680萬元稅項，意味是以首置身份入市。

董建華1.6億首置購中半山嘉慧園 任特首後租住單位至今

事實上，近月中半山嘉慧園不乏矚目成交個案，其中包括前香港特首、現任全國政協副主席董建華，斥資1.6億元買入C座低層單位，連一個車位。單位實用面積3,335平方呎計，呎價約為47,976元。

早前董建華的發言人回覆《香港01》查詢時指，董建華於2021年8月購入嘉慧園的C2單位，該單位在董建華擔任特首時期，曾被政府租入以供特首之用。卸任特首後，董建華繼續租入該單位作私人用途。