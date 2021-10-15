香港興業、中信泰富旗下愉景灣北部用地　52.4億完成補地價

發展商積極透過補地價程序增加土地儲備。香港興業國際（0480）與中信泰富地產共同持有大嶼山愉景灣北部用地，最新以約52.4億元完成補地價程序，項目將提供逾130萬平方呎，即每呎樓面補價約4,030元。

據地政總署最新資料，大嶼山愉景灣丈量約份第352約地段第385號餘段及增批部分，以高達約52.4億元完成補地價程序，項目將作為住宅、商業及其他用途。據了解，上述完成補地價項目由香港興業國際與中信泰富地產共同持有，各佔50%權益，地皮鄰近愉景灣北商場、該集團住宅項目意堤的附近。

香港興業、中信泰富各佔一半權益

事實上，香港興業國際在7月份公布的年報中，提及於5月份已接納政府就愉景灣總綱圖則第7.0E號提出的基本條款及補地價建議，令集團在香港的住宅土地組合將增加超過130萬平方呎。香港興業國際回覆表示，該地段位於愉景灣北部，將會發展為住宅物業。預計可提供逾1,400伙，能增加本地市場房屋供應。

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新地十四鄉4年前158億補地價

事實上，近年私人市場也有不少涉及相當高價的發展商私人補地價項目，如在2017年11月，新地（0016）西貢十四鄉大型住宅項目，以高逾158.92億元完成補地價項目，創歷來單一補地價項目新高，每呎樓面補價超過3,300元。

第三季補地價金額87億 按季跌36%

此外，地政總署公布，今年第三季補地價收入總額約87.82億元。較第二季約138.1億元，按季下挫約36.4%。