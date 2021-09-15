地政總署：上月錄3宗觀塘工廈補地價　涉逾10億

地政總署公布最新補地價個案，當中包括三宗工廈補地價，涉及金額合共超過10億元。其中，最矚目為莎莎太子爺郭浩泉等組成的房地產基金麒豐資本，旗下觀塘鴻圖道32號地盤，上月以逾4.867億元完成補地價，每呎補地價約3,300元。

該地盤前身為榮興利工業大廈，由該基金斥資約6億元收購，將以14.4倍地積比率重建為甲級商廈項目，總樓面約14.12萬方呎。

麒豐資本：透過「標準金額」補地價

麒豐資本創辦合夥人暨投資總監洪英偉回覆指，上述項目透過工廈重建「標準金額」補地價先導計劃進行，流程較過去的程序快，無需與有關當局就補地價金額不斷磋商及談判，而且是次每呎補價約3,300元，較預期為低。他又指，鴻圖道32號甲廈項目未來將會拆售，惟暫未有詳情。

浸信醫院大業街工廈補地價3.21億

至於觀塘偉業街132號冠美中心的工貿大廈，則以逾2.073億元完成補地價。該物業原業主早前向城規會申請，以地積比率14.4倍興建一幢29層高的商廈，可建樓面面積約64,801平方呎。

此外，香港浸信會醫院（浸信醫院）提出重建的觀塘大業街4號工業大廈，上月以逾3.21億元完成補地價。浸信醫院早前計劃就上址重建為一幢32層高的樓宇，以作日間門診診所及醫療中心用途。

長實錦田3.88億補地價 每呎2820元

住宅市場方面，長實（01113）持有的元朗錦田錦泰路用地，以近3.88億元完成補地價。該地皮將興建住宅項目，樓面面積約13.76萬平方呎，折合每呎樓面地價約2,820元。